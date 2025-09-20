“Profondo cordoglio per la tragica morte del giovane rider di appena 18 anni avvenuta oggi ad Andria. La perdita di una vita così giovane, spezzata mentre svolgeva il proprio lavoro, colpisce profondamente e ci interroga come comunità. Non possiamo restare indifferenti di fronte a una tragedia che unisce due temi cruciali: la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella nostra città. Morire lavorando, a soli 18 anni, è un dramma che richiama con forza l’urgenza di garantire tutele concrete a chi ogni giorno, spesso in condizioni precarie, si guadagna da vivere sulle nostre strade.

Alla famiglia del giovane, ai suoi amici e colleghi, va la più sincera vicinanza e solidarietà. Ma insieme al dolore, oggi ribadiamo un impegno: nessuno dovrebbe rischiare la vita per lavorare”. Così il deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.