Sta facendo rientro in città la Madonna dei Miracoli accolta da un lungo corteo di fedeli che ha accompagnato il simulacro in processione dal Santuario in campagna fino alla Cattedrale. I fuochi d’artificio hanno segnato l’inizio della festa patronale e accolto la Madonna per un momento di devozione per l’intera comunità in una giornata purtroppo segnata dal dolore per le due tragedie stradali.

Durante la celebrazione nel Santuario, infatti, sono state ricordate le vittime degli incidenti, il giovane rider Nicola Casucci, appena 18enne e Antonio Grumo, 35 anni. La comunità andriese, riunita in preghiera, ha voluto stringersi attorno alle famiglie colpite dal dolore.

Con l’ingresso del simulacro della Madonna nella Cattedrale si apre ufficialmente la tre giorni di festa patronale, che raggiungerà il suo culmine domani sera con la tradizionale processione dei Santi Patroni in programma alle ore 19.