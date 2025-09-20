Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’Intergruppo consiliare a margine del grave fatto di cronaca che ha visto la scomparsa del giovane rider ad Andria:

«Un altro giovane spezzato sul lavoro. Un altro nome da aggiungere alla lunga lista di vittime della gig economy. Nicola Casucci, 18 anni, è morto ieri sera mentre consegnava un pasto. Pedalava per le strade della nostra città, come fanno ogni giorno decine di rider, quando un incidente stradale in viale Virgilio ne ha stroncato il futuro.

Mentre Andria si stringe nel dolore per questa tragedia assurda, noi, come Intergruppo Consiliare, non possiamo limitarci alle sole parole di cordoglio. Dobbiamo dire basta. Basta a queste morti silenziose. Basta allo sfruttamento di chi è costretto a correre per pochi euro, senza tutele, senza sicurezza, senza diritti.

Nicola non è un caso isolato. È l’ultimo anello di una catena di indifferenza che lega logiche economiche spietate, ritardi normativi e inerzie istituzionali. La sua bicicletta simboleggia la fragilità di un intero sistema: quello dei lavoratori della consegna, costretti a sfidare il pericolo per sopravvivere.

Chiediamo con forza:

Interventi normativi urgenti per il riconoscimento di tutele complete per i rider, inclusa la sicurezza durante gli spostamenti;

Controlli serrati da parte dell’Ispettorato del Lavoro sulle piattaforme digitali, per verificare il rispetto degli obblighi di protezione;

Un piano comunale per la sicurezza stradale con percorsi dedicati e misure di protezione per chi lavora su due ruote;

Un tavolo con rider, sindacati e istituzioni per ascoltare le criticità e trovare soluzioni concrete.

Nicola non tornerà più. Ma la sua morte non deve essere inutile. Dedicheremo il nostro impegno affinché Andria diventi un esempio di civiltà nel trattamento di questi lavoratori.

Perché nessuno debba più rischiare la vita per portare una cena a casa di qualcuno.

Onoreremo Nicola con azioni, non con cerimonie. Le sue gambe che pedalavano senza sosta siano il simbolo di una battaglia di giustizia che non si fermerà. Ci stringiamo intorno ai suoi familiari».