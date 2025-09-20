«La ferale notizia della tragica scomparsa del giovane Nicola, scuote noi tutti in questo giorno di festa. Siamo comunità nella gioia e nella condivisione di questo dolore.

Una giovane vita stroncata, su strada, mentre era al lavoro. Di fronte a questo, ci raccogliamo in silenzio per far giungere un abbraccio di consolazione ai suoi cari. Non ci resta che questo, l’umana e rispettosa consolazione». Questo è il messaggio di cordoglio della Sindaca Bruno a margine della notizia del tragico incidente nel quale ha perso la vita il giovane rider.

La comunità che in questi tre giorni si appresta a vivere la festa patronale dedicherà momenti di silenzio e raccoglimento per Nicola.