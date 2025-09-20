«Il Polo tecnico Liceale “Ettore Carafa” desidera esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia di Nicola Casucci, giovane studente del nostro Istituto, la cui scomparsa ci ha profondamente colpiti e lasciati attoniti. La dirigente scolastica, Palma Pellegrini, insieme a tutta la comunità scolastica, esprime la propria vicinanza in questo momento di grande dolore. Siamo vicini alla famiglia con il pensiero e con il cuore. Il ricordo di Nicola rimarrà sempre vivo nella nostra comunità e nei suoi compagni». E’ quanto scrive in una nota l’istituto frequentato dal 18enne scomparso ieri sera nell’incidente tra viale Virgilio e via Ospedaletto.