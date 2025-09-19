Sabato 20 settembre 2025, alle ore 20.30, presso Masseria Barbera a Minervino Murge, si terrà una serata celebrativa che vuole rendere omaggio a due decenni di impegno nella promozione di un cibo “buono, pulito e giusto”.

“Vent’anni di Condotta sono un traguardo importante” – sottolinea il direttivo di Slow Food Castel del Monte – “e vogliamo celebrarlo insieme a soci, amici e simpatizzanti, con una serata che rappresenti al meglio i valori del nostro movimento: il piacere della buona tavola, il rispetto per i produttori e l’ambiente, e la consapevolezza dei consumatori riguardo alla qualità, all’origine e alle tradizioni dei prodotti”. Nel 2005 nasceva la Condotta Slow Food Castel del Monte da un gruppo di amici accumunati dalla passione per il buon cibo e per il proprio territorio, esteso ben oltre i confini della città di Andria in cui l’associazione ha sede, comprendendo, fra gli altri, i comuni di Corato, Minervino Murge, Canosa e poi Barletta, Trani e Margherita di Savoia. La mission è stata per tutti questi anni, e continua ad essere, la promozione del diritto al cibo buono, pulito, giusto e sano per tutte e tutti, l’educazione del gusto, la difesa della biodiversità e la sostenibilità alimentare, nel piacere della convivialità.

L’associazione ha organizzato in questi anni incontri di formazione, cene e degustazioni, visite ai produttori, laboratori di cucina e gruppi di acquisto, mercati dei produttori, presentazioni di libri e guide Slow, ha attivato progetti anche in rete con altre associazioni e con le istituzioni, cercando di valorizzare ed incoraggiare, le tante piccole e grandi aziende del nostro territorio e i cuochi, custodi delle tradizioni.

Il programma della serata prevede una cena a sei mani, firmata da tre osti insigniti della Chiocciola di Slow Food nella Guida Osterie d’Italia, tra i più autorevoli interpreti della cucina identitaria pugliese:

Riccardo Barbera – Masseria Barbera (Minervino Murge)

Savino di Bartolomeo – La Bottega dell’Allegria (Corato)

Pietro Zito – Antichi Sapori (Montegrosso)

Un incontro di esperienze e sensibilità che darà vita a un menù capace di raccontare il territorio attraverso piatti che valorizzano tradizioni, materie prime locali e la creatività dei protagonisti. Partner della serata sarà la storica Azienda Agricola Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, da sempre punto di riferimento per la viticoltura e l’olivicoltura di qualità nell’area del Castel del Monte. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi che Slow Food Castel del Monte promuove per valorizzare il patrimonio agroalimentare e culturale del territorio, ribadendo la propria vocazione a fare rete tra produttori, ristoratori e cittadini consapevoli.