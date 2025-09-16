Il nuovo PSI di Andria attacca duramente la sindaca Giovanna Bruno e la sua gestione amministrativa, definendo l’intensificarsi delle inaugurazioni degli ultimi tempi come un «congedo istituzionale in grande stile» piuttosto che un rilancio della città.

«In queste ore la città di Andria assiste a un fenomeno curioso, quasi degno di uno studio sociologico: la moltiplicazione dei tagli di nastro della sindaca Giovanna Bruno», scrive la segreteria cittadina del partito. «Una forbice qui, un fiocco là, e il calendario delle inaugurazioni sembra essersi fatto improvvisamente fitto, come se volesse recuperare in poche settimane anni di torpore amministrativo».

I liberali e riformisti del nuovo PSI osservano la situazione con occhio critico, interpretando questi eventi come un vero e proprio tour d’addio: «Una sorta di tour d’addio che, tra strette di mano, sorrisi di circostanza e fotografie ufficiali, sa tanto di saluto finale alla comunità andriese».

Il giudizio sulla gestione Bruno è severo e articolato. «Andria non esce da questa esperienza amministrativa più forte, più moderna o più competitiva. Al contrario: è una città involuta, ripiegata su sé stessa, che ha smarrito la spinta propulsiva necessaria per affrontare le sfide della contemporaneità», sostiene il partito.

Mentre si moltiplicano le cerimonie, secondo il nPSI la città deve fare i conti con problemi strutturali irrisolti: «Mentre si tagliano nastri, la città fa i conti con arretratezza infrastrutturale, degrado urbano, servizi insufficienti e un clima sociale appesantito. I problemi rimangono lì, immobili, ben più resistenti dei nastri che la sindaca prova a recidere con forbici d’ordinanza».

Il sospetto del nuovo PSI è che si tratti più di un addio mascherato che di vera amministrazione: «Il sospetto, dunque, è che questi gesti simbolici siano più un rito di congedo che un atto amministrativo concreto. Giovanna Bruno pare stia salutando Andria, quasi a voler lasciare un ricordo colorato di fiocchi e nastrini al posto di risultati strutturali e tangibili».

Il partito pone interrogativi diretti: «È questa l’eredità che si intende lasciare? È questo il segno che rimarrà nella memoria collettiva della città? Una lunga serie di inaugurazioni a fronte di una città che, nei fatti, rimane al palo?».

Non manca nemmeno l’ironia pungente: «C’è persino chi ironizza immaginando che, a questo ritmo, presto vedremo inaugurare perfino le buche stradali, con tanto di taglio di nastro e foto ufficiale. Eppure, dietro la satira resta un’amara verità: Andria merita molto di più».

La conclusione del nuovo PSI è politicamente netta: «La sindaca Bruno, con questo crescendo di cerimonie, sembra aver scelto di scrivere l’epilogo del suo percorso politico-amministrativo in città. Ma a farne le spese è una comunità che, tra promesse mancate e occasioni perdute, si ritrova oggi più fragile e arretrata».

Il partito conclude con un impegno programmatico: «Il compito dei riformisti e liberali sarà, dunque, quello di proporre una visione alternativa, che riporti Andria nel solco del progresso, dell’innovazione e della vera buona amministrazione. Perché i nastri possono anche tagliarsi, ma i problemi della città non si risolvono con le forbici».