Verrà presentato domani 16 settembre in Sala Consiliare alle 18,30 il volume di alto valore storico e iconografico intitolato “GUERRA SEGUITA NEL REGNO DI NAPOLI FRA FRANCESI E SPAGNOLI IN OTTAVA RIMA”, un poema in tre canti il cui autore dichiara più volte di essere nativo di Andria. La pubblicazione è stata emendata e commentata da Pasquale Ieva, Presidente della Sezione di Canosa di Puglia della “Società di Storia Patria per la Puglia”

In realtà, tutto il volume punta l’attenzione sulla città di Andria, focalizzando la figura sulla famiglia Del Balzo, ed è per questo che l’evento rientra nel calendario degli appuntamenti in vista della festa in onore dei Santi Patroni: a Francesco II Del Balzo, terzo duca di Andria, si deve infatti l’invenzione delle reliquie di San Riccardo e della relativa biografia.

Insieme al curatore del volume saranno presenti Pasquale Corsi, storico, Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia; Mario Spedicato, docente di “Storia moderna” all’Università di Lecce, con “Corsi di Laurea in Beni Culturali e Lettere Classiche”, presidente della Società di Storia Patria, Sezione di Lecce; Antonio Romano, Professore Associato di Glottologia e Linguistica presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino; Maurizio Nocera, studioso salentino e Antropologo. I saluti istituzionali saranno affidati alla Sindaca avv. Giovanna Bruno.