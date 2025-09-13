Con determinazione dirigenziale n.3874 del 12/09/2025 sono stati approvati gli elenchi degli iscritti al servizio di trasporto scolastico e al servizio trasporto scolastico utenti con disabilità. Le comunicazioni di ammissione agli interessati arriverà, per coloro che l’hanno indicata sulla domanda di iscrizione, via mail. In mancanza potranno rivolgersi al servizio Mobilità del Comune di Andria per avere le necessarie informazioni. Si precisa che per avere titolo al servizio bisognerà pagare la quota di costo dovuta, portare una foto formato tessera e al completamento di queste operazioni da effettuarsi presso il Servizio Mobilità in piazza Trieste e Trento si potrà avviare il Servizio.

Gli utenti con disabilità dovranno soltanto portare la foto formato tessera presso l’ufficio sopra nominato e ritirare il tesserino che darà diritto al servizio.

Il Servizio di trasporto scolastico per gli utenti residenti in zone extraurbane, qualora siano state espletate le operazioni di pagamento, e per gli utenti disabili potrà avere inizio il giorno 17 settembre p.v. sempre che siano stati ritirati i tesserini di riconoscimento.

Per tutti gli altri utenti, una volta concluse tutte le operazioni preliminari, il Servizio partirà dal giorno 23 settembre 2025.

Le diverse articolazioni orarie comunicate dalle scuole del territorio, potranno creare inizialmente disservizi, che saranno appianati quando andranno a regime gli orari definitivi di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici.

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale mantiene il suo impegno a favore della popolazione scolastica, garantendo il trasporto extraurbano (frazione di Montegrosso) e urbano – sottolinea l’Assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno – un servizio reso compatibilmente con le esigenze, tutte diverse, che le scuole manifestano, nell’interesse dei più piccoli ma sempre nell’ottica di generare un’attenzione ancora più alta verso la mobilità alternativa”.