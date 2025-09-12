Anche quest’anno la città di Andria aderisce all’European Mobility Week 2025 e lo fa con un proprio Festival della Mobilità Sostenibile. Questa terza edizione, organizzata dal Comune di Andria – Assessorati alla Mobilità, al Futuro ed alla Qualità della Vita e l’Associazione Urban Mobility, con la collaborazione della Fondazione Mobilità in Città con sede a Milano, partirà il 17 settembre per concludersi il 28 settembre successivo.

Tutte le iniziative saranno illustrate in Sala Giunta lunedì 15 settembre alle ore 10,00 alla presenza dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni Urban Mobility, 3Place, Gruppo Sportivo Ciclo Avis, Circolo dei Lettori, Legambiente e I Bicipedi, che hanno contribuito all’allestimento del Festival.

Nell’occasione verrà lanciato anche il nuovo progetto “Andria a piedi – La mappa MetroMinuto” e rilanciato il “Bike to work e Bike to school” (Progetto MO.S.A.), incentivo all’uso della bici per spostarsi in città attraverso voucher spendibili nei negozi aderenti.