Una serata di musica che arriva quasi sul finire dell’estate, da trascorrere in piacevole compagnia di vecchi amici e anche da viversi con nuove conoscenze, organizzata dall’hair stylist Graziano Scamarcio e Nicla Guido, docente di comunicazione e marketing, per contribuire concretamente al progetto dei turbanti solidali di Onda d’Urto, uniti contro il cancro di Andria. L’iniziativa si chiama “Sound Summer” ma oltre alle note della stagione più calda dell’anno il suono sarà quello della gratuità, della generosità e della partecipazione.

Il 12 settembre, alle ore 20.30, presso Borgo Sassi Eventi, un evento glamour per salutare l’estate nel quale si esibirà NâMe & Band, poi spazio al live music per un party da non dimenticare. Special guest Dj Francesco Vurchio. Inoltre nella serata saranno eletti anche Mister e Miss Style Icons.

«Il Sound Summer non è solo musica e festa, anzi non nasce propriamente con queste finalità. È solidarietà perché parte del ricavato andrà in beneficenza a noi di Onda d’Urto per realizzare i nostri progetti nella lotta contro il cancro. Invitiamo tutti divertirsi con noi ma soprattutto a continuare ad esserci vicini per continuare insieme a fare del bene e a portare avanti il nostro progetto dei turbanti solidali. Abbiamo proposto un dress code bianco e nero perché, come per la lotta al cancro, per noi non esistono le mezze misure: sappiamo bene da che parte stare, siamo con chi vive la malattia e con i loro parenti e caregiver che sono al loro fianco costantemente e siamo, invece, contro l’indifferenza», conclude la presidente della onlus, Rosanna Russo.