In villa Comunale, in occasione del “World clean-up day”, l’associazione 3Place ha annunciato una raccolta rifiuti per domenica 28 settembre a partire dalle ore 9.
All’iniziativa prenderanno parte volontari del Centro Zenith Andria, del Club delle Donne, di Italia Nostra Andria e del Lions Club Ruvo di Puglia Talos.
Anche i cittadini Rossana, Francesca, Valeria, Roberto, Savino, Emanuella, Giovanna, Teresa, Riccardo parteciperanno al clean-up e la partecipazione è aperta a tutti quanti vorranno contribuire.