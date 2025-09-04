Due nuovi provvedimenti antimafia sono stati emessi questa mattina dal Prefetto della BAT Silvana D’Agostino nei confronti di due attività con sedi operative ad Andria, San Ferdinando e Trani.

Nel primo caso si tratta di una attività dedita alla gestione di stabilimenti balneari con sede operativa a Trani e al noleggio di auto con sede operativa ad Andria, mentre nel secondo caso la misura preventiva riguarda un’attività del settore ricettivo a San Ferdinando.

Nei confronti della prima azienda è stata emessa una informazione antimafia interdittiva, in quanto le indagini hanno fatto emergere elementi che testimoniano condizionamenti di stampo mafioso e la vicinanza a gruppi criminali operanti ad Andria e nei comuni vicini.

La seconda attività, invece, è stata colpita da una misura di prevenzione collaborativa, in quanto è stato rilevato il rischio di infiltrazioni criminali tendenti a condizionare le scelte aziendali. Il provvedimento avrà durata annuale e sarà supervisionato da un esperto nominato dal Prefetto con l’intento di eliminare la presenza mafiosa all’interno dell’azienda. Quest’ultima dovrà anche autonomamente adottare misure utili a rimuovere le infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

Si tratta del sesto e settimo provvedimento antimafia emesso dal Prefetto D’Agostino dal momento del suo insediamento avvenuto nel maggio del 2024.