«È trascorso un mese da quel tragico giorno che ha colpito profondamente la nostra comunità e la nostra associazione. Sandro, Antonio e Vincenzo, tre vite, tre persone, tre componenti che – direttamente o indirettamente – hanno incrociato il cammino di AVIS con il loro esempio di solidarietà, sport e amicizia». Lo si legge in una nota di AVIS Andria.

«Il vuoto che hanno lasciato è grande, ma altrettanto grande è stata la vicinanza che abbiamo ricevuto. Tutti i messaggi, le parole e i gesti di cordoglio rivolti all’associazione e alle famiglie sono stati un segno tangibile di quanto il dolore possa unirci e rafforzare i legami della comunità. Come AVIS Andria vogliamo ancora una volta esprimere la nostra tristezza per l’accaduto e ringraziare di cuore chi ci è stato accanto, ricordando che la memoria è il primo passo per trasformare il dolore in forza condivisa».