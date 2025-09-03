«A nome del Comitato Feste Patronali di Andria, desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutti Voi fedeli della nostra Comunità che, con sincera partecipazione, avete reso intensa ed emozionante la processione notturna in onore della Madonna dei Miracoli». Lo scrive in una nota il presidente del comitato, Francesco Abruzzese.

«Un grazie particolare va alla Questura, alla Polizia Locale e a tutti i settori comunali coinvolti, unitamente alla Multiservice Andria SpA, per il loro prezioso supporto e la costante collaborazione su impulso dell’Amministrazione Comunale, che hanno garantito ordine, sicurezza e assistenza logistica.

Il nostro ringraziamento si estende inoltre alle numerose associazioni del territorio. In particolare,

al Gruppo Scout Assoraider Andria 2, che con entusiasmo e dedizione ha collaborato alla distribuzione delle candele e, insieme ai ragazzi, ha garantito la diffusione audio dei contenuti religiosi;

all’Associazione Fare Ambiente, che insieme alle forze dell’ordine ha contribuito a garantire l’ordine pubblico;

alla Misericordia di Andria, sempre presente e disponibile ad assicurare il fondamentale supporto medico;

al Centro Zenith, che con l’impegno dei ragazzi ha reso possibile la distribuzione delle candele.

Un doveroso ringraziamento va anche alle Comunità Parrocchiali, alle Arciconfraternite e all’Associazione Madonna dei Miracoli per la costante collaborazione e la testimonianza di fede che arricchiscono da sempre le nostre celebrazioni.

A tutti Voi, che con dedizione e spirito di servizio avete contribuito alla riuscita della festa, esprimiamo il nostro più sincero GRAZIE, con la certezza che la devozione alla Madonna dei Miracoli continuerà a rafforzare l’unità e la fede della nostra Comunità.

E’ occasione gradita per comunicare, infine, che il Comitato è solertemente al lavoro per l’allestimento della festa patronale».