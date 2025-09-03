Stanno per riaccendersi i riflettori sul Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. La kermesse di teatro e arti performative riparte con la sua maratona di eventi che coinvolgeranno tutta la città federiciana, dal 5 al 14 settembre e con una coda anche nel mese di ottobre.

Ieri pomeriggio, presso la struttura dell’ex Mercato di Via Flavio Giugno, la conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale sono stati illustrati i dettagli sul nutrito cartellone della manifestazione, abilmente mixato dagli organizzatori, tra spettacoli teatrali e di danza, workshop, talk, laboratori, mostre, installazioni e sperimentazioni artistiche. Un’edizione particolarmente ricca, la numero 29, che fa del Castel dei Mondi uno dei festival più longevi in Italia, e che si è assicurato anche per i prossimi due anni il contributo ministeriale previsto dal Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo, ed il finanziamento della Regione Puglia.

Tema scelto per questa edizione “Una finestra sul cortile”, ispirato al titolo del capolavoro cinematografico di Alfred Hitchcock, e che è un invito a guardare a ciò che accade nel mondo.

Il servizio.