Come annunciato alcune settimane fa, questa mattina (lunedì 1 settembre) sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale in viale Virgilio. A darne notizia, in una nota, è stato l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Andria Mario Loconte. Il manto stradale sarà completamente rinnovato. «Grazie a risorse straordinarie di bilancio, (cosa non scontata e complessa da gestire per un Comune con un piano di riequilibrio in corso), si sta concretizzando un intervento atteso da tempo», ha detto Loconte in un post sui social dopo il sopralluogo su viale Virgilio. Seguiranno gli stessi interventi in via Stazio e parte di via Ceruti e via Lissa.