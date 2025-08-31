Il 2 settembre 2025 alle ore 19:30, presso la Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino di Andria (Largo Seminario 8), Filippo Losito presenterà il suo ultimo libro Lezioni di leggerezza. La scienza del buonumore per mettere a dieta i pensieri e godersi la vita, edito da Feltrinelli nella collana Scintille. L’autore dialogherà con la bibliotecaria Silvana Campanile in un incontro organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria, dalla Biblioteca diocesana e dai Presìdi del Libro, con il sostegno della Regione Puglia.

Psicologo, filosofo e filologo, docente alla Scuola Holden e cofondatore della prima scuola di stand-up comedy in Italia, Losito propone un saggio che affronta il tema della leggerezza come antidoto allo stress e come scelta consapevole di benessere. Non una fuga dalla realtà né una forma di superficialità, ma una modalità per liberarsi del superfluo e ritrovare uno sguardo nuovo sulla vita quotidiana.

Attraverso un linguaggio chiaro e ironico, sostenuto da ricerche neuroscientifiche, l’autore dimostra come l’umorismo, il gioco e la creatività abbiano effetti concreti sulla salute, rafforzando il sistema immunitario, regolando gli ormoni e favorendo l’equilibrio psicofisico. Il volume si struttura in otto “lezioni” che offrono strumenti pratici per coltivare leggerezza: imparare a ridere, sviluppare pensiero laterale, accogliere l’imprevisto e allenarsi a “planare sulle cose dall’alto” per trasformare il peso dei problemi in energia vitale. L’incontro sarà un’occasione non solo per scoprire i contenuti del libro, ma anche per condividere un momento di riflessione e buonumore con l’autore. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.