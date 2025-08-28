E’ iniziato il definitivo addio al cinema teatro Astra di Andria. Da questa mattina gli operai sono al lavoro per l’abbattimento della struttura. Al suo posto nascerà una palazzina residenziale che, tuttavia, conserverà il portale d’ingresso di corso Cavour, unico elemento di valore storico per quello che per anni ha rappresentato il principale luogo di arte, cultura e divertimento della città federiciana. Ogni andriese di età adulta conserva tra i suoi ricordi un film o una serata a teatro in quella storica struttura risalente al 1970, mentre l’ingresso tra i civici 98 e 104 risale al 1942. Un pezzo di storia che se ne va definitivamente, mentre già da tempo la città di Andria ha salutato i teatri veri e propri. Gli attuali proprietari dell’Astra in passato hanno anche valutato la possibilità di mantenere un teatro in quel luogo così centrale nel tessuto urbano cittadino ma alla fine è prevalsa l’opportunità più semplice da cogliere. Falliti anche i tentativi di acquisizione dell’immobile da parte del comune di Andria (dall’amministrazione Giorgino – poco prima della caduta nel 2018 – passando per la gestione straordinaria dell’ente nel 2019). Anche nei decenni precedenti tante trattative aperte, ma mai chiuse, per poter inserire nel patrimonio cittadino quella struttura su cui si era spesa, raccogliendo ben 14mila firme, anche una associazione denominata “Amici del teatro Astra”. Addio ad uno spazio che rappresentava un simbolo di cultura, in attesa che un giorno ne possa nascere uno nuovo. C’è da chiedersi “quando?”.