Il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, sollecita il governo nazionale ad accelerare i tempi per l’archiviazione della riforma Delrio e la conseguente riorganizzazione degli enti provinciali.

«Archiviare la riforma Delrio è una priorità assoluta per restituire piena efficienza agli enti provinciali», ha dichiarato Lodispoto in una nota ufficiale. Il presidente della Bat ricorda come il ministro Piantedosi abbia promesso che l’attuale sistema sarebbe stato liquidato «in tempi brevissimi, prima della conclusione della pausa estiva».

Tuttavia, il tempo stringe e le province hanno scadenze precise da rispettare. «Noi abbiamo scadenze precise a partire dai bilanci: i provvedimenti di natura finanziaria vanno approvati entro dicembre e noi abbiamo bisogno di conoscere i perimetri precisi delle nostre funzioni e competenze e le dotazioni finanziarie di cui disporre», spiega Lodispoto.

Il presidente sottolinea l’urgenza di chiarire se le province continueranno a viaggiare «sui binari attuali per molto tempo ancora» o se già il prossimo bilancio rappresenterà «la mappa della programmazione di servizi rinnovati».

Tra le scadenze più immediate, Lodispoto cita la ripresa delle attività scolastiche, che impone alle province «precisi impegni per il buon funzionamento delle strutture». Da qui la necessità di «cristallizzare, da oggi a dicembre, le prospettive per le amministrazioni provinciali».

Il presidente della Bat ribadisce il ruolo strategico delle province, descrivendole come «una cerniera storica di raccordo tra comuni e regioni e un argine all’eccessivo localismo», oltre ad essere «le articolazioni che hanno la maggiore capacità identitaria».

In quest’ottica, Lodispoto auspica anche il ritorno all’elezione mediante suffragio universale e diretto del presidente e del consiglio provinciale, considerata «la strada per restituire rappresentatività agli enti e rafforzare il loro legame con le comunità territoriali».

La questione sarà discussa durante la prossima riunione dell’Unione delle Province Italiane, dove si attendono sviluppi concreti dalle promesse del governo nazionale.