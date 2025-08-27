È stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e il Ministero della Salute per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria, un accordo che rappresenta un importante passo avanti verso la costruzione della nuova struttura sanitaria.

L’intesa prevede uno stanziamento complessivo di 360 milioni di euro: 342 milioni a carico del Governo e 18 milioni dalla Regione Puglia. L’importo corrisponde alla spesa prevista per la costruzione e l’arredamento secondo il progetto già redatto.

Nonostante questo significativo passaggio amministrativo, non sussistono ancora tutte le condizioni necessarie per procedere alla gara di affidamento e dare inizio ai lavori. Restano infatti da completare due passaggi fondamentali: Asset deve definire tutte le osservazioni con i progettisti, che a loro volta dovranno concludere il progetto esecutivo.

Ma il nodo cruciale rimane l’accordo di programma tra Governo e Regione, al quale parteciperà il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ente che effettivamente erogherà le risorse. Come sottolineato dal Comitato per il nuovo ospedale di Andria, le risorse non rappresentano un regalo, ma furono già assegnate alla Puglia vent’anni fa e costituiscono una prerogativa del territorio.

Nel frattempo, sono state avviate le procedure per gli espropri dei terreni interessati dal progetto. Nei prossimi giorni è prevista la seduta del consiglio comunale per l’adozione del piano triennale delle opere pubbliche, che includerà le previsioni per la realizzazione della viabilità di accesso. Quest’ultima è già stata finanziata con circa 6 milioni di euro attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione, con la progettazione affidata al comune di Andria.

«Dopo tanto penare, l’obiettivo appare più vicino», ha commentato il Comitato per il nuovo ospedale di Andria, che ha assicurato di continuare nell’opera di vigilanza «rivelatasi sinora efficace ed opportuna».