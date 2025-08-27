Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della consigliera Grazia Di Bari (M5S) relativa alla firma del protocollo d’intesa tra Regione e Ministero della Salute per il nuovo Ospedale di Andria:

«La firma del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Ministero della Salute per il nuovo ospedale di Andria rappresenta un passo avanti fondamentale per la realizzazione del nosocomio. Continueremo a seguire questo percorso in commissione regionale Sanità, per verificare il rispetto del cronoprogramma stilato nelle ultime audizioni. Siamo sicuri che tutti stiano facendo quanto di loro competenza per arrivare entro fine settembre, inizi di ottobre, alla pubblicazione del bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori per il progetto esecutivo.

Voglio ricordare, però, ancora una volta che nella migliore delle ipotesi il nuovo ospedale sarà pronto a marzo 2029, per questo continuo a insistere sulla necessità di potenziare l’ospedale Bonomo. Serve la massima chiarezza sulla programmazione prevista per l’attuale nosocomio e per preservarne le professionalità. Leggeremo con attenzione il protocollo firmato ieri, così da poter fare in commissione le opportune domande sia su quello sia sul futuro degli operatori sanitari. Dopo decenni d’attesa Andria e tutta la provincia meritano un ospedale che non sia di secondo livello solo sulla carta».