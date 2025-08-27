Nell’ambito della serie di manifestazioni “R*ESTATE AD ANDRIA – EDIZIONE 2025”, patrocinata dal comune di Andria – Assessorato alle Radici e con l’egida dell’associazione C.A.L.C.I.T., si terrà l’evento “Io Sergio Adea tra i cantautori”: un concerto di canzoni edite e inedite del cantautore andriese Sergio Adea che abbracciano un vasto repertorio dal pop al rock, immerse nelle atmosfere dei cantautori italiani.

Oltre ai temi della sfera sentimentale, il cantautore dedica particolare attenzione ai temi della tutela dell’ambiente e dell’amore per la natura ben affrontati negli E.P., pubblicati sulle varie piattaforme on-line (Spotify, Apple Music ecc.) “SMOG” – “IN ARMONIA” – “MAGICO MOMENTO”. In particolar modo, i brani: “Smog” presentato in RAI RADIO INTERNATIONAL “Taccuino Italiano” Saxa Rubra-Roma, “L’illusione del progresso”, che nella INDIE MUSIK LIKE (19.12.2022) radio classifica, raggiunse la 72^ posizione a livello nazionale, e ”Di più amore tra noi” presentato al Premio “Pigro” – Ivan Graziani (8/9.12.2023 Teramo). Attualmente sono stati pubblicati i brani “L’amore si sa”,” Non è stato facile” e

“Magico momento 2”.

Il pubblico avrà così l’opportunità di godere di ottima musica e inoltre, sarà stimolato

a riflettere sul proprio rapporto con il pianeta e sull’impatto individuale che si

ripercuote nell’ambiente, temi ormai imprescindibili nella vita quotidiana di ciascun

individuo. L’evento si svolgerà il 31 agosto dalle ore 20.30. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, si prega di contattare il seguente cell. 334-6553218.