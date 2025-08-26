Oggi il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha firmato il Protocollo d’intesa con il Ministero della Salute per la realizzazione di due nuovi ospedali: quello di Andria e il nuovo Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia. I due interventi saranno per un importo complessivo di 424.000.000 euro, di cui 402.800.000 euro a carico dello Stato e 21.200.000 euro a carico della Regione. Lo strumento è quello dell’art. 20 della legge nazionale 67/1988 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del Servizio sanitario regionale.

Con questa firma, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano , presto potrà partire anche il cantiere del nuovo ospedale di Andria, anche grazie alla collaborazione con gli enti locali. Con il protocollo di oggi, infatti, ci sarà la disponibilità di finanziamenti certi e potranno partire le procedure per gli appalti.

In particolare, sono stati stanziati dallo Stato 342.000.000 euro per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria, mentre a carico della Regione, corrispondente al 5% dell’importo complessivo, ci sono 18.000.000 euro.

L’intervento di Giovanna Bruno: «Sono lieta e grata per questa firma da parte del Presidente Emiliano: è un nuovo e ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’Opera a cui questo territorio tiene tanto: un ospedale di II livello da 400 posti letto. Un’opera tanto attesa e necessaria. Dal canto nostro, anche il Comune di Andria sta facendo la sua parte e, dopo l’approvazione tempestiva della variante urbanistica al PRG per il nuovo ospedale, nella seduta di Consiglio Comunale del prossimo giovedì 28 agosto come da calendario si discuterà della viabilità del nuovo ospedale, con la proposta di deliberazione di approvazione dell’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Viabilità che l’Ente comunale si era impegnato a realizzare in autonomia, attraverso risorse FSC 2021-2027 per 6 milioni di euro, anche per economizzare ulteriormente sulle fasi di progettazione e realizzazione».