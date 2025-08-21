Andria si colloca al quindicesimo posto nella classifica delle città più inquinate d’Italia secondo una ricerca pubblicata da Ener2crowd. A riprendere la notizia è la deputata di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, che definisce «sconcertante» il risultato emerso dallo studio, che posiziona la città pugliese peggio di Roma e meglio solo di centri a forte valenza industriale.

«Sconcertante la ricerca pubblicata da Ener2crowd che classifica Andria al 15^ posto tra i centri abitati più inquinati d’Italia. Peggio di Roma e meglio solo di città a forte valenza industriale», ha dichiarato Matera. La parlamentare sottolinea che questi dati «confermano la cattiva qualità dell’aria tante volte denunciata», ricordando di aver presentato «all’inizio del mio mandato parlamentare un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica per riuscire ad avere un quadro chiaro ed evidenziai i ritardi del Comune».

Secondo la deputata andriese, anche i dati del 2025 «nonostante la modifica alla centralina, registrano numeri allarmanti». La situazione ambientale preoccupante trova riscontro nel «grido d’allarme dei medici andriesi che chiedono una maggiore cautela nell’esposizione della popolazione a fattori di rischio ambientale».

Matera evidenzia la necessità di un monitoraggio più accurato e costante. «Andrebbero monitorate con maggiore attenzione e quotidianità la qualità dell’aria, dell’acqua, delle falde e la ricaduta in terreno dei veleni aerodispersi», afferma la parlamentare, che critica duramente l’operato degli ultimi anni: «Negli ultimi anni è stato fatto poco o nulla, molte promesse ma oggi la situazione è disastrosa ed è sotto gli occhi di tutti».

La deputata di Fratelli d’Italia annuncia la richiesta di un tavolo tecnico per fare chiarezza sulla situazione ambientale del territorio. «Condivido la preoccupazione dei medici in Città e chiedo un tavolo tecnico in cui si possa fare innanzitutto chiarezza su quali sono le aree con il più alto tasso d’inquinamento ambientale», spiega Matera.

L’esponente di FdI conclude annunciando l’intenzione di coinvolgere direttamente il governo nazionale nella questione: «Chiederò al Ministro Pichetto Fratin di fare luce sulle responsabilità istituzionali locali, perché vada preservata innanzitutto la salute dei cittadini».