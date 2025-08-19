«È dal 2005 che non si registrava lo spread Italia Francia così basso, ormai l’affidabilità delle due nazioni è quasi la stessa ed è un record che sembrava impossibile raggiungere. In Italia è accaduto grazie alla politica credibile del governo Meloni». Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente in Commissione Finanze, commentando l’andamento dello spread.

«I dati sono chiari e anche se il debito pubblico è alto, l’elevata stabilità politica ha fatto sì che le agenzie di rating, una per tutte la S&P Global ratings ad aprile alzasse il giudizio sull’Italia da BBB a BBB+», ha spiegato la parlamentare pugliese, sottolineando come la fiducia dei mercati sia aumentata grazie alle politiche dell’esecutivo.

Matera ha evidenziato come «la stabilità per restituire in primis agli italiani la certezza e la fiducia nella politica e nelle istituzioni è stato un punto fisso della nostra premier che con determinazione ha lavorato e sta lavorando per la centralità della nostra nazione».

«I mercati stanno premiando questa linea e grazie a questa forza politica lo spread a 428 è un lontanissimo ricordo e sembrava quasi impossibile raggiungere una soglia così bassa», ha aggiunto il deputato di Fratelli d’Italia, riferendosi ai livelli raggiunti durante le precedenti crisi finanziarie.

«Questo significa saper governare pensando alla tenuta del nostro Paese, prenda lezione l’opposizione che non perde occasione di denigrare ciò che gli italiani e non solo quotidianamente stanno premiando», ha concluso Matera, rivolgendo una critica alle forze di opposizione e rivendicando i risultati ottenuti dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sul fronte della credibilità finanziaria internazionale.