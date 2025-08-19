«Nella prima settimana del mese di settembre inizieranno i lavori per il ripristino dell’impianto di affinamento delle acque reflue di Andria. Questa mattina ho effettuato un sopralluogo con i tecnici del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia al fine di comprendere lo stato dei luoghi e l’entità degli interventi da effettuare». Lo ha annunciato il consigliere regionale Filippo Caracciolo.

«Dopo un’opportuna e costruttiva interlocuzione con il Consorzio di Bonifica si è arrivati al recepimento delle somme necessarie, 147mila euro, da destinare agli interventi di ripristino di un impianto la cui importanza strategica è fondamentale, vista la vocazione agricola del territorio andriese», ha spiegato Caracciolo, sottolineando l’importanza dell’opera in un momento di particolare crisi idrica.

Il consigliere regionale ha evidenziato come «con la riattivazione dell’impianto di affinamento di Andria, unitamente a quello di Barletta, si potranno offrire notevoli vantaggi agli agricoltori sia da un punto di vista ambientale che economico: il tutto a beneficio di un territorio ricco di colture di pregio».

L’intervento prevede il ripristino della vasca che servirà «ad effettuare le operazioni di disinfezione dell’acqua proveniente dal depuratore di Aqp in modo tale da poterla poi utilizzare per l’irrigazione», ha precisato Caracciolo, aggiungendo che vigilerà «sull’andamento di lavori fondamentali per tutto il comparto agricolo del territorio».

L’impianto di affinamento rappresenta una risorsa strategica per il territorio andriese, caratterizzato da una forte vocazione agricola e dalla presenza di colture di pregio che necessitano di un sistema di irrigazione efficiente ed economicamente sostenibile per gli operatori del settore.