Prosegue con grande successo di pubblico la manifestazione «Sogni nelle Notti di Mezza Estate», giunta alla sua ventunesima edizione e promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte. Dal 21 al 30 agosto 2025 si susseguiranno walking tour con degustazioni, presentazioni di libri e serate a tema dedicate all’extravergine.

L’abbinamento tra cibo e cultura continua a riscuotere crescente interesse tra gastronauti, cultori del cibo, appassionati di trekking e percorsi guidati, oltre che tra curiosi e viaggiatori di passaggio nei territori attraversati dalla Strada dell’Olio «Castel del Monte». Un mix affascinante e intrigante reso possibile dal ricco ventaglio di proposte elaborate dai vari soci che hanno arricchito anche questa edizione.

Il calendario di eventi prenderà il via giovedì 21 agosto con l’associazione ArtTurism che, in collaborazione con Pane&Pomodoro, propone «Andria tra Sacro e Profano», un percorso guidato alla scoperta del centro storico andriese. Tra volti, linguacce e facce buffe, i partecipanti potranno scoprire strade, chiese e palazzi del centro storico passeggiando col naso all’insù. A seguire sarà offerta una degustazione della panzanella à porter preparata da Pane&Pomodoro.

Il 22 agosto l’appuntamento si sposterà nel cuore del centro storico di Bisceglie con una passeggiata guidata nei vicoli fino all’elegante «Casa Museo Giuliani», dedicata al Maestro Mauro Giuliani. Al termine, degustazione del rinomato «Sospiro», dolce tipico biscegliese riconosciuto come «Presidio Slow Food».

Sabato 23 agosto sarà la volta di Canosa di Puglia, dove la Fondazione Archeologica Canosina con la «Renato Tango» organizzerà un «Itinerario tra Templi, Domus, e Terme d’epoca imperiale». La degustazione di pane e oli extravergini di oliva sarà curata dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte con gli oli offerti dalle aziende socie.

Particolarmente atteso l’evento del 28 agosto che vedrà protagonista lo chef Innocente Galluzzi all’interno dell’azienda Di Martino a Trani. Dal libro «Uno Chef all’Opera» nasce l’idea di Angela Ciciriello di realizzare un evento che, partendo dalla presentazione del volume scritto dallo stesso chef pugliese Galluzzi, esplora cibo e musica classica contemporaneamente. Un racconto avvincente che, prendendo spunto da vita e opere di grandi della musica classica come Rossini, Verdi, Bellini, ha ispirato l’autore nella stesura di un vero e proprio ricettario. La serata sarà allietata dalla cantante soprano Veronica Sinigaglia che si esibirà tra show cooking, narrazione di ricette e finale con degustazione di alcuni piatti preparati dallo staff di Aziende Agricole Di Martino.

Nell’ambito della serata, a partire dalle ore 19, si terrà anche la presentazione del corso gratuito, post diploma, in «Food & Beverage Hospitality Management» della Fondazione ITS Turismo Puglia.

Venerdì 29 agosto sarà dedicato alle «Tracce del Trenocelle», il gelato tipico artigianale della tradizione pasticcera andriese. Il tour guidato a cura dell’associazione ArtTurism condurrà dalle ore 18 i partecipanti in una insolita passeggiata che ripercorre ciò che avveniva ad Andria nella seconda metà del Novecento, periodo in cui nasce il delizioso gelato artigianale chiamato «Trenocelle». Percorrendo alcune zone del centro storico andriese, il gruppo attraverserà le tappe principali di questa storia che prevede la sosta in uno dei bar storici protagonisti di un affascinante racconto da cui è stato tratto anche un breve testo.

Nella stessa giornata, a Minervino Murge, il Circolo della Stampa «San Francesco di Sales» presenterà dalle ore 20 il libro «Il Faro si Racconta» del giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, cavaliere Paolo Pinnelli, dedicato a storia, personaggi e retroscena del monumento di Minervino Murge. Al termine degustazione di pane e olio extravergine di oliva a cura dell’Associazione Strada dell’olio Extravergine Castel del Monte.

Gran finale sabato 30 agosto, dalle ore 18.30, nella suggestiva cornice medievale del Casale di Pacciano, a Bisceglie, dove ArtTurism con la collaborazione dell’Associazione Trekking Astrofili Phisys organizzeranno FESTIV’Oil ’60-’70. La serata prevede dj set con musica anni Sessanta e Settanta, food&drink a cura di AssoLocali e «La Locanda del Giullare» con panzerotti all’extravergine di oliva, focus sull’olio extravergine di oliva in frittura, osservazione delle stelle e visita guidata con racconto della storia del casale. Nella chiesetta preromanica si terrà la presentazione del Corso in «Food & Beverage Hospitality Management» dell’Its Turismo Puglia.

Durante tutto il periodo estivo sarà possibile consultare e usufruire degli Evo Menù, gli Evo&Pizza e EvoCocktail. È inoltre attivo il concorso fotografico «Scatti d’Olio» con in premio smart box, pranzi e cene nei migliori ristoranti e prodotti tipici locali. È possibile partecipare gratuitamente inviando le foto a [email protected] o alla pagina Facebook Strada dell’olio Extravergine Castel del Monte.

Per informazioni contattare l’Associazione Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, email [email protected], referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919. Sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il programma completo degli appuntamenti.