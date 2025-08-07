«Sulla nomina del neo commissario del Parco Nazionale dell’Alta Murgia dott. Nicola Loizzo leggiamo le solite polemiche pretestuose di certa sinistra, che non accetta il cambiamento, ma è da sempre ancorata al mantenimento del potere». Le parole del segretario regionale di nPSI Luigi De Mucci dopo la nomina del nuovo commissario del Parco dell’Alta Murgia.

«Qualcuno vorrebbe impartire lezioni di moralità ed opportunità politica, quando sempre i soliti signori del centrosinistra pugliese in questi 20 anni di Regione Puglia hanno messo in campo comportamenti che hanno mortificato la politica e la gestione della cosa pubblica – spiega De Mucci – I socialisti del Npsi di Puglia porgono gli auguri al neo commissario Loizzo, certi che la sua nomina possa rappresentare competenza nella promozione culturale e nello sviluppo sostenibile dell’area murgiana».