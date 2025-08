Il Consiglio Comunale della città di Andria si riunirà il prossimo 7 agosto, alle ore 16, per discutere in seduta monotematica l’unico punto all’ordine del giorno: “Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Andria. Ratifica dell’adesione del Sindaco ai fini della conseguimento della variante urbanistica”. La seduta si svolgerà in adunanza ordinaria pubblica e i lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming, permettendo a tutti i cittadini di seguire questo momento cruciale per la sanità locale.

Il Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria sottolinea in una nota l’importanza di questo passaggio che, nel mentre chiude la fase di assemblaggio progettuale e finanziario dell’opera, avvia l’iter che porterà alla gara d’appalto per la sua realizzazione. L’attesa della comunità cittadina, secondo il Comitato, dovrebbe trovare condivisione da parte di tutti i consiglieri comunali, traducendosi in un voto unanime di approvazione della delibera. «Sarebbe un ottimo segnale di unità che rafforzerebbe, fra l’altro, ogni futura interlocuzione con tutti i livelli istituzionali coinvolti», si legge nella nota del Comitato, che aggiunge come questo possa «generare un clima di fiduciosa attesa da parte dei cittadini». Proprio per testimoniare l’importanza della delibera che si assumerà e dare rappresentanza ai numerosi cittadini che vi hanno aderito e a coloro che seguono l’iniziativa, il Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria sarà presente ai lavori del Consiglio Comunale.