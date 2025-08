In attesa del campionato, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D: la 25ª edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal Primo Turno. Finale l’11 marzo 2026 se in gara unica, nell’ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio/11 marzo.

Al preliminare parteciperanno 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 (Anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al Primo Turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto.

Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. A partire dai trentaduesimi il percorso di Coppa si svilupperà sulla base del tabellone. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

CALENDARIO

Turno Preliminare 24 agosto (ore 16)

Gara 28 Heraclea-Manfredonia

Gara 29 Barletta-Ferrandina

Primo turno 31 agosto

Gara 49 Vincente 28-Termoli

Gara 50 Fidelis Andria-Vincente 29

Gara 51 Virtus Francavilla-Citta’ di Fasano

Gara 52 Nardo’-Martina

Gara 55 Gravina-Scafatese

CALENDARIO GENERALE

Turno Preliminare: 24 agosto 2025

Primo Turno: 31 agosto 2025

Trentaduesimi: 8 ottobre 2025

Sedicesimi: 22 ottobre 2025

Ottavi di finale: 19 novembre 2025

Quarti di finale: 3 dicembre 2025

Semifinali: 7 gennaio 2026 (andata), 21 gennaio 2026 (ritorno)

Finale: 25 febbraio 2026 (andata), 11 marzo 2026 (ritorno)