«La sottoscrizione dell’Accordo di Programma fra Regione Puglia, Comune di Andria, provincia BAT e ASL/BT segna una fondamentale tappa nel percorso per la costruzione del Nuovo Ospedale di Andria. Finalmente, dopo un cammino tortuoso e complesso, nella giornata di ieri si è sottoscritto un atto che rappresenta il culmine dell’attività svolta, ma anche il punto di avvio della fase realizzativa dell’intero progetto».

«Il Comitato ha svolto, e continuerà a farlo in futuro, un’attività di vigilanza e di sollecitazione in ragione dell’interesse di tutti i cittadini del territorio.Nelle prossime ore si terrà il Consiglio Comunale che dovrà ratificare l’Accordo di Programma sottoscritto dalla Sindaca Giovanna Bruno a nome della Città di Andria. Il nostro appello, il nostro auspicio è che la delibera venga assunta con il voto unanime di tutti i Consiglieri Comunali. Sarebbe un segnale importante alla Comunità cittadina, e non solo, di coesione su di una scelta che sosterrà i destini di questo territorio nei prossimi decenni e per le future generazioni. Un segnale di unità politica che certificherebbe il lavoro di tutti i soggetti in campo, senza distinzione di collocazione e di livello istituzionale, consumato nel corso di questi faticosi anni. Sulla costruzione del Nuovo Ospedale di Andria ogni rivendicazione di meriti appare inopportuna e superflua: se siamo arrivati qui è perché Governo, Regione Puglia, Comune di Andria ed Asl Bt hanno concorso, ognuno per le proprie competenze, ad esercitare le rispettive responsabilità. Auspichiamo che il voto unanime segni l’avvio di una più intensa e unitaria attività istituzionale e politica a sostegno dell’intero progetto, visti i passaggi oltremodo complessi che ancora ci attendono».