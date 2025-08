La Regione Puglia, la Asl Bt, la Provincia Bat e il Comune di Andria hanno firmato l’accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria che consentirà ora al Comune di Andria di procedere per l’approvazione della variante urbanistica necessaria. “Si tratta di un passaggio fondamentale nell’iter per la realizzazione del nuovo ospedale – commenta Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario Asl Bt – l’obiettivo è ora quello di poter pubblicare la gara per la realizzazione del nuovo ospedale all’inizio dell’autunno, subito dopo il completamento delle verifiche da parte di Asset”.

Con la sottoscrizione dell’accordo di programma il Comune di Andria si impegna ad approvare la variante urbanistica necessaria alla realizzazione del nuovo ospedale di Andria con le procedure previste dall’art.34 del D.Lgs 267/2000 e della legge regionale n.4 del 20.2.1995, a fornire autorizzazione preventiva all’area di proprietà del comune destinata al reimpianto di n.844 alberi di ulivo che residueranno dalla sistemazione delle aree esterne interessate dalla costruzione dell’ospedale mentre la Asl Bt si impegna a indire, a conclusione delle verifiche da parte di Asset, la gara di appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria e a gestire il contratto di appalto nel rispetto della spesa e dei tempi programmati.

“Siamo molto soddisfatti – aggiunge Tiziana Dimatteo – negli ultimi mesi abbiamo messo ordine nell’iter di realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, ci abbiamo lavorato molto e la sottoscrizione di questo accordo di programma è sicuramente un passaggio importante per andare avanti spediti nelle procedure propedeutiche alla realizzazione dell’opera. Noi siamo già pronti con gli atti di gara che saranno pubblicati non appena Asset avrà completato le necessarie procedure di verifica”.