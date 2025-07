Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale per garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla corretta fruizione degli stalli riservati e degli scivoli pedonali. Nel corso delle attività di vigilanza, gli agenti hanno riscontrato numerosi casi di utilizzo improprio dei contrassegni per disabili, alcuni dei quali risultati scaduti e quindi non più validi. Sono stati ritirati 5 contrassegni utilizzati in maniera scorretta e, nei casi previsti dalla normativa, sono state elevate 112 sanzioni per occupazione indebita di stalli riservati e scivoli.

L’obiettivo dell’attività di controllo è duplice:

•da un lato, garantire l’effettiva disponibilità dei parcheggi riservati a chi ne ha diritto;

•dall’altro, contrastare gli abusi che ostacolano la mobilità e ledono i diritti delle persone con disabilità.

«Il rispetto degli spazi riservati – dichiara l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno – non è solo un obbligo previsto dal Codice della Strada, ma un gesto concreto di civiltà e rispetto verso chi si trova in una condizione di fragilità. Chi utilizza un contrassegno scaduto o non ne ha diritto, priva qualcun altro di un diritto fondamentale».

Il Comando ricorda che il contrassegno disabili ha validità temporanea e che è responsabilità del titolare richiederne il rinnovo presso il Comune di residenza prima della scadenza. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in modo capillare su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di assicurare il pieno rispetto delle regole e la tutela delle persone più fragili.