“Non ci saranno più alibi per la Regione Puglia: il Governo Meloni ha stanziato 360 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Con il via libera dato dalla Conferenza Stato-Regioni all’Accordo di Programma Integrativo tra Ministero della Salute, MEF e Regione è arrivato il via libera definitivo al maxi-investimento. È la conferma che il Governo è al fianco dei cittadini pugliesi e a quelli della Provincia di Barletta-Andria-Trani, negli ultimi anni tra le più trascurate dalla Regione”. Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Ventola e il deputato di FdI Mariangela Matera, dopo l’ufficialità dello stanziamento da parte del Governo di oltre 360milioni per l’ospedale di Andria. “È un impegno mantenuto dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che ha sottolineato come il finanziamento ha l’obiettivo di dare “un contributo decisivo per offrire ai cittadini strutture sanitarie moderne, efficienti e capaci di rispondere adeguatamente al fabbisogno di salute”. Un obiettivo che ha a cuore solo ed esclusivamente la salute dei cittadini, in questo caso della BAT, al di là degli schieramenti politici e degli steccati ideologici”. I numeri dell’investimento parlano chiaro: “La somma stanziata di 360 milioni di euro coprirà il 95% degli interventi, la Regione comparteciperà con una minima parte e ci aspettiamo dia seguito con lo stanziamento di quanto compete di circa 18 milioni di euro. Siamo nelle condizioni di poter davvero bandire la gara entro il prossimo settembre. Non si perda più tempo, tutto il territorio della Bat ha bisogno del nuovo ospedale di Andria. Il nostro territorio negli ultimi vent’anni è stato maltrattato dal centrosinistra, con la chiusura di quattro ospedali a fronte della promessa di apertura di una sola nuova struttura. La mancanza di posti letto nella Bat è una delle problematiche con cui i cittadini sono stati costretti a convivere, molte volte obbligati a recarsi fuori provincia o addirittura fuori Regione. Oggi non ci saranno più alibi e speriamo che la Regione riesca a sfruttare al meglio questo sforzo importante fatto dal Governo Meloni e si riesca ad avere un nuovo ospedale in tempi brevi”. Così l’europarlamentare e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Francesco Ventola e il deputato FdI Mariangela Matera.