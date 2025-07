La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera all’accordo di programma integrativo tra ministero della Salute, ministero dell’Economia e Regione Puglia, che prevede lo stanziamento di 424 milioni di euro per la riqualificazione del Policlinico Riuniti di Foggia e la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Lo annuncia attraverso una nota il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. «Parliamo di due interventi attesi da tempo – spiega – su cui il governo ha dato un contributo decisivo per offrire ai cittadini strutture sanitarie moderne, efficienti e capaci di rispondere adeguatamente al fabbisogno di salute, riducendo la mobilità passiva verso altre regioni». L’investimento rientra nel Piano nazionale di edilizia sanitaria previsto dall’articolo 20 della legge 67/1988, finalizzato all’ammodernamento tecnologico e infrastrutturale del patrimonio sanitario pubblico.

«Lo Stato finanzia il 95% dell’intervento (pari a 402,8 milioni) – precisa gemmato – mentre il restante 5% (21,2 milioni) è a carico della Regione Puglia. Per la riqualificazione del Policlinico di Foggia sono previsti 64 milioni di euro, mentre 360 milioni vengono investiti per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Ora – conclude Gemmato – mi auguro che i lavori procedano in modo rapido e trasparente, per consegnare nei tempi previsti ospedali all’altezza delle esigenze dei pazienti e delle competenze dei nostri operatori sanitari, che meritano ambienti sicuri, efficienti e all’avanguardia».