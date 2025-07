Il Dipartimento Welfare della Regione Puglia ha ufficialmente avviato la nuova edizione del “Patto di Cura” per il biennio 2025–2026, una misura pensata per sostenere economicamente le persone in condizioni di gravissima disabilità e di non autosufficienza, residenti sul territorio regionale.

Il contributo, previsto per un periodo di 16 mesi (da settembre 2025 a dicembre 2026), sarà pari a:

– 1.200 euro mensili in caso di assunzione diretta dell’assistente familiare;

– 1.250 euro mensili se l’assunzione avviene tramite agenzia autorizzata e accreditata.

Possono presentare domanda le persone con disabilità gravissima che possiedano un ISEE valido non superiore a 60.000 euro (in caso di adulti) o 80.000 euro (in caso di minorenni) e che rientrino nelle condizioni cliniche previste dal Decreto FNA 2016.

La misura è compatibile esclusivamente con l’assunzione regolare del personale di assistenza, mentre risulta incompatibile con il Sostegno Familiare, il Patto di Cura 2023–2024 e altre misure regionali con finalità analoghe.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma regionale https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it, a partire dal 4 agosto 2025 alle ore 12:00 e fino al 19 settembre 2025 alle ore 12:00.