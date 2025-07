Città invisibili, idee visibili” è l’iniziativa lanciata dagli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale per il prossimo 29 luglio. Si tratta di un laboratorio, completamente gratuito, dedicato a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, ispirato all’opera Le città invisibili di Italo Calvino, in programma presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci” martedì 29 luglio 2025 dalle ore 10 alle ore 11.

«Il laboratorio rappresenta un’opportunità educativa e inclusiva – afferma l’Assessora al Futuro Viviana Di Leo – ed è volto a favorire la collaborazione tra pari e a stimolare una riflessione condivisa sui valori della cittadinanza attiva e della fantasia come strumenti di espressione. E’ una iniziativa che rientra tra le attività comuni a tutte le sedi del progetto “In Reading 2023”, tra cui la città di Andria, promosso nell’ambito del Servizio Civile Universale, e che intende avvicinare i più giovani alla letteratura italiana in modo accessibile e coinvolgente, creando al contempo uno spazio di ascolto, gioco e partecipazione».

«E’ un’attività che vuole stimolare l’immaginazione e la creatività dei più piccoli – spiega l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari – attraverso un’esperienza che unisce la lettura ad alta voce alla produzione artistica e narrativa. Dopo l’ascolto guidato di un brano selezionato e adattato, tratto dal celebre libro di Calvino, i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio creativo durante il quale potranno inventare e disegnare la propria città immaginaria, riflettendo in modo semplice e spontaneo su temi come l’ambiente, la comunità, le regole del vivere insieme e la bellezza della diversità. L’invito è rivolto a tutte le famiglie a cogliere questa occasione per avvicinare i bambini alla lettura e alla dimensione creativa, in un ambiente sicuro e stimolante come quello della biblioteca comunale».