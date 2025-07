L’Amministrazione Comunale – Settore di Polizia Locale e Protezione Civile rende noto che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’individuazione di associazione di volontariato e di promozione sociale, iscritta da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per l’attività di “Campagna di prevenzione per il contrasto delle truffe agli anziani” nell’ambito del progetto di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani promosso dalla Polizia Locale di Andria in adesione alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/11025 Uff. II – Ord. e Sic. Pubb. dell’ 11/11/2024.

L’avviso è finalizzato alla co-progettazione di interventi per la prevenzione e il contrasto delle truffe messe in atto verso gli anziani residenti sul territorio comunale; in particolare, CAMPAGNE INFORMATIVE E FORMATIVE finalizzate alla creazione e presentazione del progetto e costruzione di una rete di protezione e prevenzione sociale informale, con spot televisivi; spot radiofonici sulle reti locali; Spot sui social network; spot su stampa locale, brochure.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno manifestare il proprio interesse presentando apposita istanza di partecipazione al Comune di Andria -Settore Polizia Locale e Protezione Civile, secondo le modalità ed entro il termine perentorio indicati nel medesimo avviso.

L’istanza di partecipazione da indirizzare al Comune di Andria – Settore Polizia Locale e Protezione Civile, indicando nell’intestazione la dicitura “Avviso pubblico ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 117/2017 per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per l’attività di campagna di prevenzione per il contrasto delle truffe agli anziani nell’ambito del progetto promosso dal Comune di Andria” deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 09/08/2025, e dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella pec: [email protected]