Castel del Monte White Wine Fest: il gusto del territorio al tramonto Nell’ambito del cartellone estivo Restate ad Andria, promosso dal Comune di Andria, sabato sera 26 luglio si accendono i riflettori su uno degli eventi più attesi dell’estate, il Castel del Monte White Wine Fest. L’appuntamento è fissato per le 19.30 presso l’Infopoint Gal Castel del Monte sotto il marchio si promozione territoriale SlowMurgia, ai piedi del celebre maniero federiciano, Patrimonio UNESCO, simbolo identitario della Puglia e cornice d’eccezione per un’esperienza multisensoriale.

La serata vedrà protagonista il vino bianco, rosso e rose’ della cantina Puerulo raccontato e degustato. Un’occasione per conoscere le varietà autoctone e brindare sotto il cielo di luglio in una location unica al mondo. Tra musica, degustazioni e cultura del gusto, l’evento punta a valorizzare non solo il vino, ma l’intero patrimonio enogastronomico e paesaggistico dell’Alta Murgia, verranno prodotte le orecchiette fatte a mano tipiche pugliesi dalle mani sapienti di pastaie e cucinate al momento dal cuoco de il sapore dei tempi non mancherà olio coratina e picholine dell’azienda agricola Azaro’ con le sue bruschette presso l’Infopoint Gal Castel del Monte sotto il marchio di promozione territoriale “SlowMurgia ” Take Your Puglia Time, da anni impegnato nella promozione di un turismo lento e consapevole.

L’ingresso è gratuito, con consumazione obbligatoria, l’atmosfera promette di essere raffinata, una degustazione in bianco ma accessibile, tra sapori autentici e suggestioni artistiche. Sarà una serata all’insegna non solo del buon cibo anche della musica d’autore e delle contaminazioni stilistiche quella che vedrà protagonista Iroai, nome d’arte di Manuela Lorusso, cantante e autrice pugliese. Il suo nome, che in giapponese significa “sfumatura”, racchiude l’essenza stessa della sua identità artistica: un approccio musicale fluido, capace di attraversare generi diversi come pop, musica classica, jazz e rock, dando vita a un linguaggio espressivo personale e raffinato.

Per l’occasione, Iroai proporrà una selezione di brani tratti dal cantautorato italiano e internazionale, riletti in una chiave inedita che unisce atmosfere rock, pop e blues, con una sensibilità vocale che oscilla tra forza ed eleganza, intensità ed emozione. Ad accompagnarla alla chitarra sarà il talentuoso Giacomo D’Avanzo, con cui condividerà il palco in un set dal vivo ricсo di atmosfera, dove l’incontro tra voce е strumenti offrirà al pubblico un’esperienza musicale autentica, intima e coinvolgente. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica che va oltre le etichette e parla direttamente all’anima.