«Per Governo Meloni fisco non nemico ma equo e giusto: si premiano i contribuenti onesti, con la conseguenza diretta che chi ha truffato, naturalmente paga. Sono molto soddisfatta per l’approvazione del mio ordine del giorno al Decreto fiscale che impegna il Governo, in riferimento ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel 2024, ad adottare anche attraverso un intervento normativo misure affinché l’agenzia delle entrate concentri i propri sforzi accertativi per il periodo d’imposta 2023 prioritariamente nei confronti dei contribuenti che hanno commesso frodi fiscali ovvero gravi irregolarità dichiarative». Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente in Commissione Finanze.