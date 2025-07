La collaborazione tra PMG Italia Società Benefit, il Comune di Andria, Unitalsi, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Sen. O Jannuzzi” e gli imprenditori del territorio ha permesso di promuovere e sostenere progetti di inclusione sociale, formazione e riqualificazione ambientale indispensabili per la città.

La prima edizione del progetto Città ad Impatto positivo, ha visto nella Città di Andria la realizzazione dei progetti di: riqualificazione ambientale, che ha contribuito all’ossigenazione dell’ambiente e all’abbellimento di una via della città attraverso la piantumazione di tutta la via Montegrappa e sistemazione del marciapiede-spartitraffico; inclusione, con la concessione a Unitalsi di un veicolo dotato di pedana elettrica fruibile da persone con fragilità e ridotta mobilità, che serve per effettuare servizi di accompagnamento gratuiti e continuativi a favore degli utenti, al fine di far loro raggiungere il massimo livello possibile di autonomia e inclusione; formazione al Liceo Scientifico “R. Nuzzi” durante il quale gli studenti hanno partecipato ad una sessione formativa sui temi della responsabilità sociale, dell’attenzione verso l’ambiente e le persone più fragili; ed infine, tutela della salute attraverso la donazione di un defibrillatore, dispositivo salvavita indispensabile in situazioni di alto affollamento.

Grazie all’impegno di tutti gli stakeholder, il progetto Città ad Impatto Positivo può proseguire, con la continuazione e l’implementazione dei servizi di accompagnamento realizzati da Unitalsi e la realizzazione di un nuovo percorso formativo all’Istituto Tecnico Tecnologico “Sen. O. Jannuzzi” nel prossimo anno scolastico. Domani giovedì 24 luglio alle ore 18 in piazza Municipio l’inaugurazione del veicolo attrezzato per il trasporto di persone con fragilità donato all’UNITALSI.

«Esperienze virtuose che si moltiplicano – afferma il Sindaco Giovanna Bruno – Proseguiamo nel solco di questa preziosa collaborazione che pone l’attenzione sulle fragilità. E noi non possiamo che accogliere e condividere questo percorso di cura dell’ambiente, delle persone e dei giovani».

Città ad Impatto Positivo è infatti un “contenitore” di progetti dedicati alla diffusione e affermazione di una Cultura che guarda al benessere comune, alla cura e inclusività delle persone più fragili e alla formazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni alle tematiche sociali più urgenti. Un contenitore che si alimenta grazie a una solida rete tra Istituzioni, Enti del Terzo Settore, Imprenditori e Cittadini, tutti uniti nella realizzazione di progetti ad alto impatto su società, territorio e ambiente, senza scadenze.

«Questi progetti sono per noi fonte di grande soddisfazione. Dalla nostra trasformazione in Società Benefit nel 2020 abbiamo arricchito la nostra progettualità ampliando le nostre aree di intervento, continuando a dedicarci al mondo delle fragilità, di cui ci siamo sempre occupati con i nostri progetti di mobilità, ma unendo una particolare attenzione all’ambiente e coinvolgendo in progetti di formazione e sensibilizzazione le nuove generazioni, che saranno di fatto i cittadini del futuro, oltre che forieri di grande energia positiva» – dichiara Marco Mazzoni, Amministratore Delegato di PMG Italia. «Vedere gli stakeholder aderire ai nostri progetti con tanto entusiasmo e con tanto interesse, aver catalizzato l’interesse e il sostegno concreto di Fondazione Conad ETS con cui abbiamo una grande condivisione di valori, ci gratifica e ci conferma che abbiamo fatto la scelta giusta. Di fatto, la dimensione ‘Benefit’ era già nel nostro DNA prima ancora della trasformazione giuridica».

PMG ITALIA SOCIETA’ BENEFIT vuole stimolare un cambiamento positivo nella società e nell’ambiente e migliorare la qualità della vita, difendendo le diversità e promuovendo inclusione e integrazione. Il Progetto Città ad Impatto Positivo nasce per supportare la nascita e la gestione di Progetti e servizi di utilità sociale, grazie alla costruzione di una solida rete tra Società, Enti e persone che decidono di lavorare insieme con un unico obiettivo comune: il miglioramento di vita di tutti i cittadini, in particolare di quelli più fragili. PMG Italia Società Benefit, promotrice del Progetto, ha nel 2020 effettuato il passaggio a Società Benefit per dare un segnale di trasparenza e responsabilità nei confronti dei propri stakeholder: enti locali, associazioni, sponsor, collaboratori e utenti finali.