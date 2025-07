Pubblicata la Guida Verde Puglia edizione 2025 a cura del Touring Club Italiano, in cui viene dato spazio alla promozione della Città di Andria. “Andria: dove storia, arte e paesaggi si incontrano”, questo il messaggio che accompagna la scheda descrittiva della città.

«Dopo l’inserimento nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte, questa è un’ulteriore vetrina per la Città di Andria – commenta l’Assessore alle Radici Cesareo Troia – considerata la tiratura della Guida Verde Puglia su tutto il territorio nazionale sia in formato cartaceo che digitale. Non possiamo che essere soddisfatti di questo ennesimo step nel percorso di valorizzazione e promozione della città: stiamo profondendo ogni impegno utile a portare Andria nei circuiti a più alto valore turistico».

Inoltre, sul sito del Touring Club Italiano è online a partire dal 21 Luglio la Landing Page promozionale che sarà collegata al banner promozionale di lancio della Guida Verde, con uno spazio dedicato ad Andria.

Ecco il link diretto per la visualizzazione della Landing Page: https://inviaggio.touringclub.it/sponsor/speciale-guida-verde-puglia

Touring club