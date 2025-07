Il Presidente del Tribunale di Bari, Alfonso Pappalardo, con decreto del 9 luglio scorso, ha nominato il nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia.

Ne fanno parte i colleghi professionisti Massimo Melillo, Erasmo Marinazzo, Angelo Sconosciuto, Marilena Russo, Annalisa Laselva, Franco Di Chio e i colleghi pubblicisti Michele Antonucci, Lucia Schinzano e Davide Cucinelli.

La seduta di insediamento, con le nomine di presidente e segretario per l’avvio dell’attività, si svolgerà mercoledì 23 luglio alle ore 10.30 presso la sede dell’Ordine in via Abate Gimma 136 a Bari.