La richiesta di una postazione del 118 a Castel del Monte avanzata dall’Assessore alle Radici Cesare Troia, con delega al turismo, è stata favorevolmente accolta dal Commissario Straordinario ASL BT Dott. ssa Tiziana Dimatteo. A partire dalla giornata di oggi 15 luglio 2025 e fino alla data del 15 settembre 2025, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 sarà dunque attiva la postazione 118 presso il Maniero. La Asl fa sapere altresì che, a motivo della nota carenza di personale, la postazione garantirà il servizio nelle giornate di sabato e di domenica, giorni in cui si prevede una maggior affluenza di turisti.

«Ringraziamo la Asl e la Direttrice Dimatteo per aver accolto ancora una volta la nostra proposta: è certamente un segno di attenzione per un luogo che è patrimonio mondiale simbolo del nostro territorio. Un modo per renderlo sicuro e accessibile a tutti e per garantire un tempestivo intervento in caso di necessità».