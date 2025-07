L’investimento complessivo è di 424 milioni di euro: per il nuovo ospedale di Andria e il monoblocco del Policlinico di Foggia, è tutto pronto, si attende solo la firma. A darne ufficialità dopo l’approvazione della delibera da parte della giunta che recepisce il parere positivo del Nucleo di Valutazione degli investimenti, è la Regione Puglia. Il progetto del Policlinico “Riuniti” di Foggia prevede l’abbattimento e la ricostruzione del cosiddetto “monoblocco”. La nuova struttura ospiterà 108 posti letto, ambulatori, spazi per l’accoglienza, per un investimento di 64 milioni di euro.

Il nuovo ospedale di Andria è progettato come Dipartimento di Emergenza e Accettazione di secondo livello: completo e altamente specializzato, in grado di trattare qualsiasi tipo di emergenza, anche le più complesse. Sorgerà su un’area di 170 mila metri quadri e disporrà di circa 400 posti letto, 12 sale operatorie e tutte le specialità richieste per un presidio ospedaliero di riferimento per l’intera provincia di Barletta-Andria-Trani. L’investimento complessivo supera i 360 milioni di euro.

«Parliamo di interventi attesi da anni, che oggi entrano finalmente nella fase decisiva – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Piemontese –. Il “Riuniti” di Foggia cambierà volto, rispondendo con spazi moderni e funzionali ai bisogni clinici e assistenziali di un territorio vasto come la Capitanata. E la BAT potrà contare su un nuovo ospedale di secondo livello, una conquista attesa da tempo da cittadini e operatori».