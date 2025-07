Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e informazione alla comunità cittadina, i volontari del Servizio Civile del progetto Monitor-2023 venerdì 11 luglio alle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale “Ceci” in piazza Sant’Agostino, allestiranno un banchetto informativo dedicato al tema della Prevenzione Incendi con approfondimento sul Decreto Incendi Boschivi 2025 D.P.G.R. n. 334/2025. Ne dà notizia l’Assessore alla Qualità della Vita con delega all’Ambiente Savino Losappio.

L’iniziativa avrà lo scopo di fornire ai cittadini materiale informativo e chiarimenti in merito alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare, sottolineando l’importanza di una corretta informazione e prevenzione a tutela della sicurezza collettiva. Vale infatti la pena ricordare che esistono precisi compiti e doveri in capo agli enti locali ma anche in capo ai cittadini che, in caso di violazione, andranno incontro a sanzioni.