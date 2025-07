Non trovano pace gli alberi piantati in via Guido Rossa ad Andria. Questa mattina poco dopo le 11,30 è caduto un grosso ramo proprio davanti all’ingresso della sede territoriale dell’Inps da un primo albero ed un secondo più piccolo da un arbusto vicino. Coinvolte due vetture parcheggiate sulla strada e solo un caso non ha provocato feriti considerando proprio gli uffici dell’ente di previdenza oltre alla sede della Cgil a pochi passi. Solo venerdì scorso a distanza di pochi metri un altro grosso ramo si è staccato da un albero vicino anche in questo caso provocando solo pochi danni e nulla più. Ma, evidentemente, resta un certo pericolo visto il ripetersi in questi giorni del distacco di grossi rami. Sul posto la Polizia Locale assieme agli operatori della multiservice e con l’ausilio dei vigili del fuoco così come avvenuto venerdì scorso.