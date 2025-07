E’ stato provvidenziale, questa mattina, l’intervento di due ausiliari del traffico di Andria che hanno soccorso un anziano caduto in via Foggia. L’uomo, probabilmente scivolato in modo accidentale, è caduto a terra battendo la testa. In quel momento nei paraggi c’erano due ausiliari impegnati nell’attività di controllo dei parcheggi a pagamento. Quando hanno notato l’anziano a terra sono intervenuti tempestivamente. Sul posto è poi giunta una equipe sanitaria del 118 che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo”.