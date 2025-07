In occasione dell’evento “Coltiviamo l’Italia” organizzato ad Andria dal gruppo parlamentare FdI e previsto per venerdì 4 luglio alle ore 18:30 presso il Chiostro San Francesco, riportiamo la nota della deputata Mariangela Matera: «Coltiviamo l’Italia sarà un’occasione per costruire un momento di riflessione con il mondo agricolo nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani. L’evento servirà per far conoscere tutte le iniziative messe in campo dal Governo Meloni per la crescita e la tutela del settore.

Da inizio legislatura – continua la deputata – il Governo Meloni ha stanziato 11 miliardi di euro per il settore: mai nella storia della Nazione così tante risorse. E poi la difesa del Made in Italy e il contrasto all’italian sounding e alle contraffazioni alimentari, l’aumentata capacità di spesa delle risorse disponibili passata dal 57% del 2022 al 79% del 2024 che hanno fatto dell’Italia la prima nazione UE per valore aggiunto dell’agricoltura.»

Numerosi i volti di spicco che prenderanno parte all’evento: «Ad Andria ci sarà un momento di confronto con i colleghi on. Aldo Mattia, capogruppo della commissione agricoltura alla Camera dei Deputati, e l’on. Marco Cerreto, componente della commissione parlamentare sullo sfruttamento e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Saranno presenti anche il sottosegretario di Stato Marcello Gemmato, l’europarlamentare Francesco Ventola e il collega deputato Giandonato Lasalandra, componente della commissione agricoltura.

C’è stato un lavoro importante svolto dal coordinatore cittadino di Andria Sabino Napolitano e da tutto il circolo per organizzare un evento così importante sull’agricoltura sul nostro territorio. Sarà un’occasione – conclude Matera – unica di confronto diretto per approfondire tematiche, ma anche per esporre problematiche e cercare soluzioni, provando ad accorciare la filiera istituzionale con associazioni di categoria e rappresentanti del mondo agricolo».